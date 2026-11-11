Alliance Laundry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Alliance Laundry hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alliance Laundry 0,170 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Alliance Laundry im vergangenen Quartal 460,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alliance Laundry 437,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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