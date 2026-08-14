Allianz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold
Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett hat sich intensiv mit dem Allianz-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
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Das Analysehaus Jefferies hat Allianz mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.
Aktienauswertung: Die Allianz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Allianz-Aktie musste um 13:27 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 441,40 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 26,37 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 135.499 Allianz-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 18,2 Prozent aufwärts. Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Datum
|Rating
|Analyst
|13:41
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
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