Allianz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral
Die Allianz-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Neutral" belassen. Die Berichtssaison für das erste Quartal habe für einige Bereiche der Versicherungsbranche einige Rückschläge mit sich gebracht, doch bei den Resultaten der Allianz sehe er keine derartigen Bedenken, schrieb Kamran Hossain am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Münchener hätten wie gewohnt, auf Konzernebene hervorragende Resultate ausgewiesen, wobei das Betriebsergebnis 4 Prozent über der Konsensschätzungen liege.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 09:13 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 373,90 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 1,63 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.993 Allianz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 0,2 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Allianz am 13.05.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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