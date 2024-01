Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag fester

So bewegt sich Allianz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 241,95 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:05 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 241,95 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 242,50 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 301.410 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2023 markierte das Papier bei 246,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 1,78 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,45 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 36.500,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 22,65 EUR je Aktie belaufen.

