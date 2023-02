Allianz Aktie News: Allianz am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel Allianz 220,50 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 12:22 Uhr 0,5 Prozent. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 220,30 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,40 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 255.519 Stück gehandelt.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 232,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 5,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 156,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 40,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 249,44 EUR.

Allianz gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,01 EUR je Aktie eingenommen. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.800,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Allianz am 17.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 16.02.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2022 16,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

