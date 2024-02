Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 246,90 EUR ab.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 246,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 246,55 EUR. Bei 247,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 31.009 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 250,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,42 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 28,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 269,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.11.2023. Das EPS lag bei 5,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,89 Prozent auf 36.500,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,28 EUR je Allianz-Aktie.

