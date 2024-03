Allianz Aktie News: Allianz gibt am Freitagnachmittag nach

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 251,35 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,0 Prozent auf 251,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 251,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,55 EUR. Zuletzt wechselten 629.698 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 1,87 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 23,42 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 17,02 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 23.02.2024. In Sachen EPS wurden 6,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.600,00 EUR – ein Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 36.700,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

