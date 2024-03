Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 254,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 254,30 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 254,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.497 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 256,05 EUR. 0,69 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (192,48 EUR). Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 32,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 17,02 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 271,29 EUR.

Am 23.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,00 EUR, nach 4,99 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.700,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,87 EUR je Aktie aus.

