Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag höher

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 354,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 354,70 EUR zu. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 355,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 351,30 EUR. Bisher wurden heute 440.476 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 359,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 238,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,71 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 337,00 EUR an.

Am 28.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,49 EUR je Aktie vermeldet. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,90 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

