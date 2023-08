Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 217,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 217,70 EUR zu. Bei 217,80 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,40 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 29.986 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,92 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (156,22 EUR). Abschläge von 28,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 253,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 12.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,43 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.000,00 EUR – ein Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 44.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Allianz.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 23,29 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Allianz eingebracht

Munich Re-Aktie mit Aufschlag: Naturkatastrophen kosten bisher 110 Milliarden US-Dollar

Erste Schätzungen: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor