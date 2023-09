Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 226,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 226,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,30 EUR. Zuletzt wechselten 182.682 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 228,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,94 Prozent niedriger. Bei 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 30,95 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 253,50 EUR.

Am 10.08.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,97 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 39.600,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.100,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 23,61 EUR im Jahr 2023 aus.

