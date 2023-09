Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 224,25 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 224,25 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 226,75 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 224,10 EUR. Bei 225,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 374.868 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 228,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (156,22 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 30,34 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 253,50 EUR an.

Am 10.08.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,97 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,85 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,74 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 23,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz verdient

Allianz-Aktie fester: Grünes Licht für Aufbau einer eigenen Fondsgesellschaft in China

Allianz-Aktie schwächelt: Allianz lanciert zweiten milliardenschweren Kreditfonds auf