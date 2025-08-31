Allianz Aktie News: Allianz am Mittag im Minus

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 360,00 EUR ab.

Das Papier von Allianz befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 360,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 359,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 361,80 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 52.954 Aktien.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,64 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 277,00 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 29,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,74 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 359,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

So stuften die Analysten die Allianz-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht