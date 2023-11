Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittwochmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 222,90 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 222,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 223,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 221,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113.231 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 4,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,46 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,69 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 261,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,97 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 13.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 23,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

