Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 222,45 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 222,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 222,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 221,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 15.389 Stück.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 5,16 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 183,46 EUR. Mit Abgaben von 17,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 261,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,97 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.100,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 23,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

