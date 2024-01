Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Dienstagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Allianz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 244,90 EUR. Bei 246,65 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 242,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 291.129 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 246,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,71 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 21,40 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 36.500,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 14.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 22,65 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 3 Jahren verdient