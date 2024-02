Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag mit Aufschlag

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 245,65 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 245,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 247,10 EUR. Mit einem Wert von 247,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 147.978 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 250,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 192,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 269,14 EUR.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,02 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.800,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 14.02.2025 dürfte Allianz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 22,24 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Allianz-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Montagssitzung im Plus

Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen