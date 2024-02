Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 245,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 245,40 EUR. Bei 247,10 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 245,30 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 247,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.213 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 250,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 21,56 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 269,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.500,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Allianz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 22,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

