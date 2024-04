Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Kurs der Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 276,80 EUR abwärts.

Das Papier von Allianz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 276,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 275,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 278,20 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 314.718 Stück gehandelt.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 1,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 28,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,46 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 275,57 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 4,99 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 39.600,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 36.700,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,74 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

