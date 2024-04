Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Allianz

Kurs der Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 272,30 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 272,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 272,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 278,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 590.273 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 280,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 198,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,46 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,57 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 23.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.700,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

