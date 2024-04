Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 279,70 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 279,70 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 279,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,20 EUR. Zuletzt wechselten 73.422 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 279,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 198,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,46 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,57 EUR.

Allianz ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,90 Prozent gesteigert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,74 EUR je Aktie.

