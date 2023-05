Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Allianz 223,45 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 224,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 224,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 528.445 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 228,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit Abgaben von 43,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 253,63 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 17.02.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36.700,00 EUR – eine Minderung von 4,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38.400,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 12.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 10.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 24,35 EUR fest.

