Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag im Plus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 268,00 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 268,00 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 269,10 EUR zu. Bei 269,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 234.012 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,48 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,60 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit Abgaben von 25,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,55 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 280,57 EUR angegeben.

Am 23.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,99 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent auf 35,03 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,76 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

