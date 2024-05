Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 268,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 268,20 EUR zu. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 269,10 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,00 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.296 Stück gehandelt.

Am 02.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 4,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 198,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 35,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,53 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 280,57 EUR angegeben.

Allianz veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 35,03 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,38 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,74 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

April 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie angepasst

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter