Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag fester

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 345,80 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 345,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 346,10 EUR. Bei 345,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.910 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,46 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 45,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,64 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 356,14 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,59 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

