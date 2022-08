Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Allianz 177,22 EUR

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 02.08.2022 09:22:00 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 176,66 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 176,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.479 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 24,02 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 168,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 244,79 EUR.

Allianz gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 6,20 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44.000,00 EUR im Vergleich zu 41.400,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Allianz wird am 05.08.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 19,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

