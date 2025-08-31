DAX23.502 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.082 -1,0%Nas21.120 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,75 +0,9%Gold3.512 +1,0%
Fokus auf Aktienkurs

Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Abschlägen

02.09.25 16:09 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 355,50 EUR.

Allianz
Aktien
Allianz
355,00 EUR -4,20 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Allianz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 355,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 354,70 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 359,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 247.420 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Bei einem Wert von 277,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 22,08 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,74 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 359,29 EUR an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,81 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

