Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Allianz

Kursentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 224,80 EUR ab.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 224,80 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 224,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,15 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 214.055 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. 4,34 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 42,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 259,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,85 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.100,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 23,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester