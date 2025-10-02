Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Mit einem Wert von 363,50 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 363,50 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 366,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 362,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 364,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 206.453 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 22,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,76 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 44,50 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Allianz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

