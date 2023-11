Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 223,85 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 223,85 EUR abwärts. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 223,45 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 223,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.214 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 234,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 183,46 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,04 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 261,00 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 10.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,97 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,74 Prozent auf 39.600,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 23,09 EUR je Allianz-Aktie.

