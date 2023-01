Allianz Aktie News: Allianz macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Allianz 205,30 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 204,25 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 205,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 202,35 EUR. Bisher wurden heute 412.293 Allianz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 12,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 30,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 246,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 09.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent auf 34.800,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 16.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 17,08 EUR je Allianz-Aktie.

