Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 244,00 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 244,00 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 243,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 246,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 188.119 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2024 auf bis zu 247,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 262,43 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 10.11.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.02.2025 dürfte Allianz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 22,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

