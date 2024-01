Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 246,00 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 246,00 EUR. Bei 247,25 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 246,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 43.055 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 03.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 247,25 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 21,76 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 262,43 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.500,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Allianz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 22,64 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

