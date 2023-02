Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Allianz 220,30 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 219,95 EUR ab. Bei 219,80 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 257.850 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 5,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 156,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 249,44 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 09.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 34.800,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 34.400,00 EUR umgesetzt.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 16.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 16,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

