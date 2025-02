Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 312,50 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 312,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 309,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 310,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 181.184 Allianz-Aktien.

Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 316,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,28 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR ab. Mit Abgaben von 23,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 15,12 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 320,14 EUR.

Allianz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 42,80 Mrd. EUR gegenüber 25,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 13.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 25,02 EUR je Aktie belaufen.

