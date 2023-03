Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Freitagmittag vor

Aktien in diesem Artikel Allianz 220,85 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 12:06 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 221,80 EUR zu. Bei 220,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 304.549 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2022 auf bis zu 224,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 1,40 Prozent wieder erreichen. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 251,67 EUR.

Am 17.02.2023 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 36.700,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 38.400,00 EUR umsetzen können.

Am 12.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 10.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 24,38 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

