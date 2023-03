Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel Allianz 221,50 EUR

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 220,90 EUR. Bei 221,80 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 220,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,80 EUR. Bisher wurden heute 493.808 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei 224,55 EUR markierte der Titel am 21.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 1,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,67 EUR an.

Am 17.02.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,99 EUR, nach -0,74 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,43 Prozent auf 36.700,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Allianz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 24,38 EUR je Aktie belaufen.

