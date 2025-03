Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 333,00 EUR zu.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 333,00 EUR. Bei 333,10 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 330,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 271.916 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 39,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,47 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 327,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 28.02.2025. In Sachen EPS wurden 6,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,90 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Allianz.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 28,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Februar 2025

Allianz-Aktie dennoch in Rot: Allianz gibt Milliarden für Aktienrückkauf aus - Rekordgewinn im Tagesgeschäft

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus