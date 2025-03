Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag stärker

Allianz-Analyse: Buy-Bewertung für Allianz-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz-Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Allianz-Aktie

Allianz-Aktie dennoch in Rot: Allianz gibt Milliarden für Aktienrückkauf aus - Rekordgewinn im Tagesgeschäft

Allianz-Aktie im Blick: Allianz - So entstand Europas größte Versicherung

Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Vormittag auf rotes Terrain

Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag schwächer

Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Livehandel von DAX, EUR und Co.

Optionshandel in der Praxis (mit Options4Winners)

ING to repurchase shares for employee compensation

ING erwirbt 17,6 Prozent an Vermögensverwalter Van Lanschot Kempen

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel im Plus

Gewinne in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chubb-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

ING-Aktie steigt: ING erhöht Beteiligung an Vermögensverwalter Van Lanschot Kempen

Heute im Fokus

Prada will wohl Versace kaufen. Strategy-Aktie springt an: Pensionsfonds kauft bei Bitcoin-Investor massiv zu. ING erhöht Beteiligung an Vermögensverwalter Van Lanschot Kempen. Lenovo stellt Laptop mit drei Displays und faltbarem Bildschirm vor. Telekom testet App-loses Smartphone. 1&1 betreibt nun 1.000 Funkmasten. Noel Quinn soll neuer Julius Bär-Verwaltungsratspräsident werden.