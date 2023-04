Allianz Aktie News: Allianz tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel Allianz 213,00 EUR

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 212,75 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 213,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 212,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 213,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.941 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,25 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit Abgaben von 36,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 254,00 EUR aus.

Am 17.02.2023 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,74 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36.700,00 EUR im Vergleich zu 38.400,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2023 terminiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.05.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

