Allianz Aktie News: Allianz legt am Mittwochnachmittag zu

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 224,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 225,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 223,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 453.419 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 1,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 43,74 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 253,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 17.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.700,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Allianz.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 24,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

