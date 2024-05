Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 266,90 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 266,90 EUR ab. Bei 265,70 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 269,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 146.443 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 4,91 Prozent zulegen. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 34,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,55 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00 EUR an.

Allianz ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,49 EUR gegenüber 4,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,03 Mrd. EUR – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 32,38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,69 EUR je Aktie belaufen.

