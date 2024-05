Allianz Aktie News: Allianz wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 264,20 EUR ab.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 264,20 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 263,70 EUR. Bei 269,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 382.345 Allianz-Aktien.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (198,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 24,83 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,55 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 281,00 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 23.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,49 EUR gegenüber 4,99 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 32,38 Mrd. EUR eingefahren.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,69 EUR je Aktie belaufen.

