Kurs der Allianz

Allianz Aktie News: Allianz am Mittag in Grün

03.07.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 215,40 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 215,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 216,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 213,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 231.539 Allianz-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 251,44 EUR für die Allianz-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 12.05.2023. Das EPS wurde auf 5,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44.000,00 EUR in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 23,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Juni 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie angepasst Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX R+V-Chef: Reform privater Altersvorsorge sollte vorangebracht werden

