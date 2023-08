Allianz Aktie News: Allianz gibt am Donnerstagnachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 211,40 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 211,40 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 210,35 EUR ein. Bei 211,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 551.681 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 7,44 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,10 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 253,50 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 12.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46.000,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.000,00 EUR in den Büchern standen.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 23,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

