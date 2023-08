Allianz Aktie News: Allianz wird am Vormittag ausgebremst

Allianz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 211,25 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 211,25 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 210,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 211,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34.656 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 228,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 8,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 156,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,05 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 253,50 EUR an.

Allianz ließ sich am 12.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46.000,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 44.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 08.08.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 23,29 EUR je Aktie.

