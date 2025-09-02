Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag tiefer

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 351,90 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 351,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 351,40 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 353,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.779 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 8,07 Prozent wieder erreichen. Am 05.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 277,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 21,28 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,74 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 359,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,81 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

