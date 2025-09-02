Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag tiefer
Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 351,90 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 351,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 351,40 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 353,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.779 Allianz-Aktien den Besitzer.
Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 8,07 Prozent wieder erreichen. Am 05.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 277,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 21,28 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,74 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 359,29 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,81 EUR je Allianz-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie
So stuften die Analysten die Allianz-Aktie im vergangenen Monat ein
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|19.02.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen