Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Freitagvormittag positiv

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 364,30 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 364,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 363,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 6.992 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,39 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR ab. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 29,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,76 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 361,29 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 44,50 Mrd. EUR gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.11.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Allianz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,80 EUR im Jahr 2025 aus.

