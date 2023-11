Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 219,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Allianz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 219,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 217,85 EUR. Bei 223,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 920.129 Allianz-Aktien.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 6,42 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 183,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 261,00 EUR.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,97 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.600,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.100,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 präsentieren. Am 13.11.2024 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 23,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen