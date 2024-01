Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag fester

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 244,15 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 244,15 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 244,50 EUR zu. Bei 243,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 114.402 Aktien.

Am 03.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 247,25 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 262,43 EUR aus.

Am 10.11.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.500,00 EUR – ein Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 34.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Allianz.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 22,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

